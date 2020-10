Con l’arrivo dell’autunno il sogno di molte di noi è avere un guardaroba che cromaticamente rispecchi la stagione. E tra i colori da includere c’è anche il verde chive.

Ogni stagione ha i suoi colori, quelli che rendono caratteristico un paesaggio e di conseguenza le fasi di ogni giornata, e ci piace catturare un po’ di questi colori nei nostri look. Tra le nuance autunnali ne abbiamo individuata una che vi conquisterà: il verde chive.

Graditissimo ai brand, si tratta di un verde che ricorda vagamente il verde militare e il bottiglia, ma la sua gradazione è tendenzialmente più chiara e vicina al grigio. Un colore che riesce a donare, parola di Pantone che lo approva, una sana e rigenerante armonia.

Maglia verde

Verde chive: la tonalità dell’armonia, che si indossa everyday

Non sarà un evergreen ma il verde chive, che vuol dire erba cipollina, aveva iniziato a farsi avvistare anche d’estate: un dato che non ci stupisce, perché si tratta di un colore che racchiude in sé qualcosa di esotico e caldo. Il pantone chive insomma è un colore che si fa apprezzare per la sua intrinseca versatilità.

Un colore sobrio, ma che sa essere anche sofisticato ed elegante all’occorrenza, perché capace di donare luminosità ad ogni look. In più sta tendenzialmente bene a tutte, quindi non abbiate timore ad osare anche realizzando un total look.

Con quali colori può essere abbinato il verde chive

Il total look in verde chive è perfetto senz’altro per occasioni eleganti: basterà infatti optare per un pantalone a zampa o a gamba larga, un top o un cardigan in maglina, e un tacco a spillo. Se cercate invece qualcosa di sportivo, meglio puntare su jogger in jersey a cui abbinare t-shirt e top crop non troppo ricercati.

In alternativa, per giocare con i colori, il verde chive sta bene con l’arancio, il bianco, il giallo e il grigio, ma anche con il nero e il denim. Una nuance che si presta perfettamente nella creazione di un look a contrasti.

Le nuance che si sposano armonicamente con questo tipo di verde sono diverse, ecco perché non solo outfit ma anche accessori come borse e bijoux, possono essere un dettaglio cromatico per valorizzare un look.