Non usa mezzi termini Simona Ventura nel parlare delle colleghe. Che non corresse buon sangue tra le conduttrici, del resto era cosa nota; ma questa dichiarazione non lascia adito ai dubbi…

Nessun rimpianto, nessun rimorso. O forse, qualcuno. Di sicuro la ormai 56enne Simona Ventura non le manda a dire. In una recente intervista al Fatto Quotidiano quando le è stato chiesto chi preferisse tra le regine incontrastate dei salotti televisivi, Barbara D’Urso e Mara Venier, la conduttrice ha risposto spietata: “Tra tutte e due…allora scelgo la pizza.”

A quanto pare non sono migliorati i rapporti della Ventura con la rete Mediaset e neppure con la sovrana di “Domenica In”, un tempo ex suocera. Pare che la Ventura abbia avuto una lunga relazione con il figlio di Nicola Carraro, marito della Venier. Tra le due, già ai tempi, non erano insolite le liti; ma la vera rottura tra la Ventura e la Venier è avvenuta dopo la separazione di SuperSimo da Gerò Carraro.

Anche gli screzi con Barbara D’Urso, stella di Pomeriggio 5, pare abbiano origini sentimentali. Secondo alcune indiscrezioni la D’Urso avrebbe avuto un flirt con Stefano Bettarini, ex fiamma di Simona.

Insomma, che si tratti di una rivalità tra prime donne o di un rancore che risale a ragioni più profonde, quel che è certo è che Simona Ventura non risparmia parole al vetriolo alle due colleghe.

Si ammorbidisce, però, parlando di altre due star della Tv nazionale: Milly Carlucci e Maria De Filippi. Per loro riserva solo lodi. “Tra loro due diciamo che è una bella lotta,” afferma la Ventura “alla fine guardo una e registro l’altra, o viceversa.”

Chissà chi sarà la prossima a cui SuperSimo dedicherà, senza tanti giri di parole, la sua #pizzadelladomenica: with love, ovviamente. D’altronde essere preferiti alla pizza è più che comprensibile, è un’acerrima rivale.