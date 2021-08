La moglie di Paolo Bonolis ha risposto agli haters mostrando su Instagram un’immagine della figlia malata. “Quando ci criticate per il jet privato, pensate a Silvia” ha scritto….

Sonia Bruganelli è molto attiva sui social, sui quali condivide la sua quotidianità di “mamma, amica e imprenditrice.” Inaspettatamente oggi la moglie di Bonolis non si è limitata a rispondere agli haters con un commento, ma li ha affrontati a muso duro condividendo sul suo profilo Instagram uno scatto non edulcorato, che mostra la realtà in tutta la sua durezza.

Nell’immagine si vede la figlia Silvia, primogenita avuta dal conduttore Paolo Bonolis, mentre viene aiutata a scendere dal jet privato.

“Quando vi incarognite per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”

Sonia Bruganelli parla della malattia di Silvia

La Bruganelli ha parlato più volte, anche durante trasmissioni televisive, delle condizioni della figlia Silvia. La ragazza è affetta da una patologia che comporta disturbo motorio e disturbo del linguaggio, una malattia che le rende impossibile compiere azioni quotidiane. Fino a poco tempo fa Silvia poteva muoversi solo con l’aiuto di una carrozzina, oggi grazie a continue sedute di fisioterapia, le sue condizioni sono leggermente migliorate.

Mi sono svegliata una mattina in un ospedale e mi avevano portato via mia figlia appena nata perché doveva essere operata – ha raccontato Sonia Bruganelli – Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha provocato dei danni motori. –

Silvia oggi ha 18 anni, è una ragazza molto solare e amata dai genitori che ne hanno festeggiato la partecipazione alle Special Olympics, dove ha vinto la medaglia d’argento nel lancio della palla e la medaglia d’oro nei 10 metri piani assistiti.

Bonolis di recente ha dichiarato che Silvia, per lui, è “luce pura”, sempre in grado di sorridere alla vita e di essere grata.

Sonia Bruganelli ha sempre difeso a spada tratta la figlia dalle critiche ignoranti degli haters che avevano preso di mira la ragazzina, senza conoscere i suoi problemi. Con l’immagine pubblicata oggi la Bruganelli ha senz’altro voluto far tacere chi – troppo spesso – digita parole d’odio sugli schermi senza pensare che nel mondo della rete non ci sono pagliacci o personaggi di finzione, ma persone in carne e ossa.

Il gesto della Bruganelli è stato un atto di coraggio, un voler mostrare la vita vera con tutte le sue implicazioni; e non la realtà finta, artefatta, infiocchettata e pre-confezionata cui ormai il mondo dei social network ci ha abituato.