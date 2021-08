A poche settimane dalla nascita della sua seconda figlia Belen Rodriguez si è mostrata in biancheria intima e in forma smagliante.

Pochi giorni dopo la nascita della sua seconda bambina, Luna Marì, Belen Rodriguez ha già ripreso a lavorare e si è mostrata in biancheria intima tramite stories via social. Lo scatto della showgirl argentina ha fatto il pieno di lodi da parte dei fan, increduli difronte alla sua forma fisica smagliante a poche settimane dal parto.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/?hl=it

Belen Rodriguez in forma perfetta dopo il parto

La piccola Luna Marì Spinalbese, seconda figlia di Belen Rodriguez, è nata lo scorso 12 luglio. A 8 giorni dal parto la showgirl argentina è tornata a lavoro e ad appena 3 settimane dal parto è tornata a sfoggiare una forma fisica da capogiro.

Durante la sua seconda gravidanza la stessa Belen aveva confessato ai fan quanti chili avesse preso e aveva dichiarato di non esserne preoccupata: “Farò una bella dieta”, aveva chiosato tramite stories via social. Oggi a quanto pare lei e Antonino sono più felici che mai per la nascita della piccola Luna Marì e sui social i due non perdono occasione per mostrarsi in compagnia della bambina.

Il malore della showgirl in studio

A 8 giorni dal parto la showgirl è tornata a lavoro negli studi di Tù sì que vales, e il primo giorno è stata vittima di una spiacevole disavventura: a causa di un suo mancamento si sarebbe sottoposta infatti a 3 flebo e le riprese dello show sarebbero state rimandate al giorno successivo. Dopo la settimana di lavoro a Roma la showgirl è rientrata all’Isola di Albarella, dove lei e i suoi familiari hanno trascorso un weekend insieme e dove suo fratello Jeremias ha avuto finalmente modo di conoscere per la prima volta la sua seconda nipotina.

