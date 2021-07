A circa 2 settimane dalla nascita di Luna Marì, Jeremias Rodriguez ha finalmente conosciuto la sua nipotina.

Più emozionato che mai Jeremias Rodriguez ha finalmente conosciuto la piccola Luna Marì, seconda figlia di sua sorella Belen e del fidanzato, Antonino Spinalbese. Jeremias si è recato all’Isola di Albarella per conoscere finalmente la nuova arrivata insieme alla fidanzata, Deborah Togni.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/?hl=it

Jeremias Rodriguez: il primo incontro con Luna Marì

Sorridente e visibilmente emozionato Jeremias Rodriguez ha preso per la prima volta in braccio la piccola Luna Marì, seconda figlia di sua sorella Belen Rodriguez (già mamma di Santiago, nato dal suo amore per Stefano De Martino). La bambina è nata il 12 luglio scorso e appena una settimana dopo il parto Belen si era recata a Roma per svolgere alcuni impegni di lavoro (a Tù sì que vales). Al suo fianco erano rimasti ovviamente sempre presenti Antonino e la sua bambina, per cui la showgirl sarebbe pazza di gioia. In vista del weekend Belen è rientrata sull’Isola di Albarella, dove trascorrerà un week end all’insegna del relax in compagnia del fratello, della fidanzata Deborah Togni e della mamma, Veronica Cozzani.

Il primo incontro con Cecilia

A pochi giorni dalla nascita di Luna Marì anche Cecilia Rodriguez – in compagnia del fidanzato Ignazio Moser – si era recata sull’Isola di Albarella per far visita alla sorella Belen e conoscere la sua nuova nipotina. La sorella della showgirl argentina aveva espresso via social tutta la sua gioia per l’arrivo della piccola Luna Marì e aveva scritto in un post: “Luna, sei una muñeca come la tua mamma… sono già innamorata di te, prometto di prendermi cura di te sempre, sei un pezzo del mio cuore piccolina de la Tia. Belen e Antonino complimenti, perché cosa più bella non potevate fare. Vi amo con tutto quello che sono”

