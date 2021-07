La coppia formata da George Clooney e dall’avvocato libanese Amal Alamuddin aspetterebbe il terzo figlio, stando ai tabloid inglesi

Il Daily Mail ha annunciato che George Clooney e Amal Alamuddin sono in attesa del terzo figlio. La coppia avrebbe dato la notizia ad un ristretto gruppo di amici durante una cena sul Lago di Como lo scorso 4 luglio. Sarebbe il terzo figlio dopo i gemelli Ella ed Alexander nati nel gennaio 2017.

La coppia si è sposata sette anni fa, proprio in Italia

L’attore americano, sessant’anni compiuti lo scorso maggio, e l’avvocato libanese quarantatreenne si sono sposati nel 2014, a Venezia. Durante la crisi pandemica di COVID-19 hanno donato più un milione di dollari alle organizzazioni mediche impegnate in prima linea. Sono considerata una coppia molto attiva in ambito filantropico. La fondazione Clooney, guidata dalla coppia, si occupa di sostenere i diritti umani in tutto il mondo.