Emily Ratajkowski in Italia: ecco dove passerà le sue vacanze

La bella supermodella Emily Ratajkowski si trova in Italia per le sue vacanze estive, che le trascorrerà nello stupendo mare pugliese. A suggerirci tutto ciò sono le foto pubblicate dalla stessa e dall’ultimo post su Instagram di Radio Deejay, che ha condiviso la foto dell’attrice statunitense mentre si trovava su una barca con in mano una lattina di birra della Peroni: nella didascalia del post del profilo della radio viene insinuato che la modella si trova in Puglia. Di certo le splendide spiagge salentine non potevano non attirare anche Emily Ratajkowski, che non ha resistito alla bellezza del mare e ai sapori di una terra magica.

