La sorella di Georgina Rodriguez, Ivana Rodriguez, è incinta del suo primo figlio: la modella e CR7 saranno presto zii per la prima volta.

Ivana Rodriguez si è mostrata in un post via social col suo primo pancione: la sorella di Georgina Rodriguez, legata all’artista Carlos Garcia, aspetta il primo nipotino della modella e di CR7, che sarebbero entusiasti della lieta notizia. Proprio il campione portoghese avrebbe il merito di aver presentato la cognata all’artista che, tra l’altro, sarebbe uno dei suoi più intimi amici.

Ivana Rodriguez è incinta: Ronaldo e Georgina presto zii

Un’altra cicogna è in arrivo in casa Rodriguez: la sorella di Georgina, Ivana Rodriguez, è alla sua prima gravidanza. La cognata di CR7 ha dato il lieto annuncio mostrandosi su una spiaggia in compagnia del suo compagno, Carlos Garcia, e nella didascalia al suo post ha scritto: “Il miracolo della vita… Ti stiamo aspettando nostro piccolo angelo”. Il suo compagno artista avrebbe risposto al suo post senza nascondere la sua enorme gioia, e infatti ha scritto: “Grazie amore mio per darmi la cosa più bella e meravigliosa della vita, una nuova vita. Ti amo”. Georgina e Cr7 per il momento non hanno commentato pubblicamente il lieto annuncio, ma è fuor di dubbio che i due siano più felici che mai di poter conoscere presto il cuginetto (o la cuginetta) dei loro 4 bambini. La coppia è molto legata a Ivana e a Carlos Garcia, e sembra che siano stati proprio loro a presentarli.

I figli di Ronaldo

Ronaldo e Georgina hanno avuto insieme una bambina, Alana Martina, ma la moglie del campione ha confermato di aver sempre cresciuto come fossero figli suoi anche gli altri tre bambini avuti precedentemente da Ronaldo (sembra tramite madre surrogata), ossia Cristiano Jr, Eva e Mateo.