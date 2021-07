Amicizia naufragata tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Dopo l’intervento di Alba Parietti suo figlio ha rotto di nuovo il silenzio.

Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce di una certa maretta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (che, tra l’altro, avrebbero smesso di seguirsi su Instagram). A scatenare il dissapore sarebbero stati alcuni commenti omofobi del figlio di Alba Parietti (risalenti a più di 8 anni fa) che avrebbero spinto il vincitore del GF Vip a chiudere con lui i suoi rapporti. Dopo che l’indiscrezione è diventata sempre più insistente lo stesso Oppini ha replicato via social scrivendo nelle sue stories:

“Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. (…) Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche posto più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/francesco_oppini_82/

Francesco Oppini: la presunta lite con Tommaso Zorzi

Mentre circolano indiscrezioni sempre più insistenti riguardo la sua presunta lite con Tommaso Zorzi, Francesco Oppini è stato costretto a replicare contro l’accusa di omofobia dovuta ad alcuni suoi commenti via social. Sulla questione nelle ultime ore era intervenuta anche sua madre, Alba Parietti, da sempre grande sostenitrice dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e suo figlio e, soprattutto, principale spalla di Francesco Oppini.

“Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera, se hai voluto bene a qualcuno non userai mai le sue confidenze, le sue cadute, le sue debolezze per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri. Farlo per affermare se stessi è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Perché ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te, la procuri alla tua speranza e al tuo amor proprio. Sarai, se lo farai solo più solo e più triste”, aveva scritto la showgirl nelle sue stories.

L’amicizia tra i due

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del GF Vip 5 e ben presto la loro amicizia ha conquistato il pubblico televisivo. Il vincitore della quinta edizione dello show ha confessato che durante il programma si era preso una vera e propria cotta per il figlio di Alba Parietti. “Francesco ha una sensibilità rara da trovare in un uomo, mi capiva al volo, era premuroso. Sapeva quando stavo male, mi bastava guardarlo un secondo e capivo come stava e viceversa. Una simbiosi mai capitata con un altro uomo. Mi sono innamorato di questa sua parte”, aveva confidato a Malgioglio nella casa del reality show.

