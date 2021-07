Stefania Orlando, nuove accuse da parte dell’ex marito Andrea Roncato

Ritorna all’attacco Andrea Roncato a distanza di alcuni mesi, dopo le ultime pesanti esternazioni sull’ex moglie Stefania Orlando. Il nome dell’ex gieffina comparso nuovamente sulle pagine del settimanale Nuovo grazie ai numerosi accostamenti del suo ex marito. L’attore italiano ha voluto mettere in chiaro ancora alcune situazioni dopo averlo già fatto sui social, mettendo bruscamente a confronto la sua carriera con quella dell’ex moglie, affermando: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla…Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”.

Altro attacco di Andrea Roncato, ci sarà una replica?

Andrea Roncato è ritornato ad accusare l’ex moglie Stefania Orlando, dalla quale ora ci si aspetta una risposta, essendo le accuse abbastanza pesanti. Tuttavia l’ex marito ha voluto spiegare nella sua intervista di esser rimasto male a causa dell ultimi attacchi ricevuti in questo periodo, specialmente durante la permanenza nella Casa del GF Vip. Infine l’attore ha voluto comunque chiarire la sua passata relazione ammettendo di essere stato un bravo marito: “Anche lei se n’era andata di casa perché innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia. Dovrebbero smetterla di definirla la ex di Andrea Roncato, invece di chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”.