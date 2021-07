Talento e creatività, si sente la mancanza di Anna Marchesini

Cinque anni fa se ne andava Anna Marchesini, che grazie alla sua moltitudine di personaggi interpretati è riuscita a far ridere l’Italia. Non si può non ricordare i suoi meravigliosi sketch con il famoso Trio, composto dall’attrice e da Tullio Solenghi e Massimo Lopez. La mancanza del suo talento e della sua creatività si sente ancora, nonostante siano passati un paio d’anni dalla scomparsa: lei ha avuto modo di esibire le sue doti non solo come interprete, ma anche come doppiatrice e autrice, oltre ad essere stata una delle migliori comiche di questo Paese.

In ricordo di Anna Marchesini: il post di Tullio Solenghi

L’ironia elegante con cui ci ha lasciati Anna Marchesini non può passare di certo inosservata a cinque anni dalla sua scomparsa, di certo non può essere dimenticata da Tullio Solenghi, il quale ha avuto modo di condividere una splendida carriera con la comica grazie al famoso Trio. “Quando la nostra vita non ci sarà più, ci sarà la nostra storia”, disse l’attrice teatrale in una delle sue ultime comparse in tv, facendo innamorare sempre di più il suo pubblico con la sua bellissima personalità. Tullio Solenghi, in questo giorno triste, ha deciso di dedicarle un post su Instagram in sua memoria: “Te ne sei andata il 30 luglio di 5 anni, ma a noi già manchi da un’eternità“.