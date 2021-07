Simone Biles si ritira dalle Olimpiadi: Justin Bieber in difesa dell’atleta

Justin Biber ha deciso di approvare sui social la scelta di Simone Biles di ritirarsi dalle Olimpiadi, difendendola a spada tratta con un post su Instagram. Il cantante americano è perfettamente consapevole del motivo per il quale l’atleta ha deciso di ritirarsi, prendendo una decisione così complicata, anche perché in passato Justin Bieber ha avuto modo di parlare della depressione dovuta all’incapacità di gestire il successo raggiunto, con la necessità di dover dare priorità al proprio benessere.

Le parole di Justin Bieber su Simona Biles

Justin Bieber ha deciso di spendere qualche parola in merito al ritiro di Simone Biles, comprendendo la situazione difficile in cui si è venuta a trovare l’atleta: “Nessuno capirà mai le pressioni che affronti! So che non ci conosciamo ma sono così orgoglioso della decisione di ritirarsi. É semplice come – cosa vuol dire guadagnare il mondo intero ma incamerarsi l’anima. Quando ciò che ami normalmente inizia a rubare la tua gioia è importante fare un passo indietro per valutare il perché. La gente pensava che fossi pazzo per non aver finito il tour dello scopo, ma è stata la cosa migliore che avrei potuto fare per la mia salute mentale! Sono così orgoglioso di te!”.