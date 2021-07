Cecilia Rodriguez ha incontrato per la prima volta Luna Marì, la secondogenita della sorella Belen, nata negli scorsi giorni.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si coccolano la nipotina Luna Marì. Dopo aver celebrato il compleanno dell’ex sportivo, figlio del mito del ciclismo Francesco Moser, la coppia è salita in auto per recarsi in Veneto così da conoscere la nuova arrivata del clan Rodriguez. La secondogenita della conduttrice di Tu Si Que Vales, la prima dalla relazione con l’attuale compagno Antonino Spinalbanese, ha immediatamente stregato tutti i componenti della famiglia. Non c’è niente di meglio di una tenera creatura appena venuta al mondo per consolidare ulteriormente un legame già saldo.

Cecilia Rodriguez: il messaggio colmo d’amore per la neo arrivata

“Un angelo, il mio”, recita il messaggio con cui la showgirl argentina ha dato il benvenuto alla piccola lo scorso 11 luglio. Una notte destinata a essere lungamente ricordata dagli italiani: mentre Luna Marì vedeva la luce, i tifosi festeggiavano la vittoria della Nazionale di Roberto Mancini ai Campionati Europei. E adesso, nelle Instagram Stories di Moser, è Cecilia, orgogliosa zia, a tenere per la prima volta in braccio la nipotina, la sua seconda dopo Santiago, frutto della passata unione sentimentale tra Belen e Stefano De Martino.

Fiocco rosa, non senza risparmiarsi la “sana” dose di polemiche a causa di un cartello esposto presso la struttura ospedaliere nei giorni del parto di Belen, a Padova, e dunque ritorno a casa. No, non a Milano, non ancora. Per trascorrere il periodo nella maniera migliore si è presa in affitto un’abitazione sull’incantevole isola di Albarella, a Rovigo, in modo da trascorrere nella ridente località le prime settimane da famiglia di quattro.

Cechu e Ignazio pronti a diventare genitori?

Cecilia Rodriguez, 31 anni, e Moser, 29 appena compiuti, costituiscono ormai coppia consolidata, legati dalla partecipazione al Grande Fratello Vip del 2017, quando lei era ancora ufficialmente legata all’ex tronista Francesco Monte. La love story procede talmente a gonfie vele da lasciar presagire importanti novità. A questo punto, mormorano i ben informati, potrebbe essere arrivato il momento giusto per un figlio.