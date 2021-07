La cantante Giorgia ha ricordato Alex Baroni, suo compagno di vita per quattro anni, morto prematuramente per un incidente stradale.

Rai Tre ha mandato in onda ieri sera una puntata de La mia passione, dove la cantante Giorgia ha ripercorso la sua luminosa carriera, raccontando i momenti più rilevanti della sua esistenza. Un viaggio costellato sì da tante istantanee felici, ma anche da tragedie. Tra le più difficili da raccontare la scomparsa del compagno, il cantante Alex Baroni, vittima di un incidente nel 2002 a 35 anni e al quale Giorgia ha dedicato il celebre brano Gocce di memoria.

Giorgia: intervista a cuore aperto

Giorgia

“Uno dei momenti più difficili della mia vita”, dichiara l’interprete nell’intervista del 2017 riproposta ieri. “Per molti anni ho fatto fatica a formulare delle frasi di senso compiuto rispetto ad Alex”.

“Una parte della mia vita dove mi sono trovata a scegliere se sopravvivere oppure no”, confida Giorgia. “In realtà è stato uno dei momenti più difficili, molte persone hanno sofferto la sua morte, la famiglia, gli amici il pubblico”.

Alex Baroni: una giovane vita spezzata

Aveva 35 anni, una voce inconfondibile e una vita dinanzi, Alex Baroni. Il cantante milanese dal timbro soul si è spento nel 2002 in seguito a un incidente stradale a Roma. In moto, venne travolto da un’automobilista che eseguì un’inversione di marcia in un punto vietato su circonvallazione Claudia. Sbalzato dal proprio mezzo, l’artista finì investito da un secondo veicolo che procedeva a velocità sostenuta.

Tra i pezzi più celebri Onde, che ha eseguito pure sul palco di Un disco per l’estate. Il pezzo è incluso nell’album Quello che voglio, un grande successo. Dal 1997 al 2001 ha vissuto una importante storia d’amore con Giorgia, che mai lo ha dimenticato. In molteplici occasioni gli ha reso omaggio live ricordandolo con alcuni suoi brani, carichi di energia e dalle forti sfumature soul. Dal 2004 è sentimentalmente legata a Emanuel Lo, anch’egli professionista della musica.