Complice il caldo estivo Elisabetta Canalis, Alessia Marcuzzi e altre famose vip hanno catturato l’attenzione dei fan posando senza reggiseno.

Con le loro curve vertiginose e la loro bellezza mozzafiato, Elisabetta Canalis, Alessia Marcuzzi e Francesca Cipriani hanno posato in déshabillé facendo il pieno di like sui social. In particolare ad attirare l’attenzione dei fan sono stati gli ultimi scatti incandescenti dove le vip appaiono in forma smagliante e senza reggiseno!

Le vip senza reggiseno

Con l’arrivo dell’estate sono sempre di più le vip che approfittano del clima mite per mettere in mostra la loro forma smagliante. Sui social Alessia Marcuzzi ha sedotto i suoi followers con uno scatto a dir poco bollente dove la si vede posare in slip e senza reggiseno. “Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto ‘spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa’. Non dirmelo due volte”, ha scritto ironica la conduttrice nella didascalia all’immagine (che quindi sarebbe stata scattata dalla sua dolce metà, Paolo Calabresi Marconi).

Elisabetta Canalis ha cercato di osare ancora di più rispetto alla sua collega, posando come una “gatta sul tetto che scotta”: l’ex velina si è lasciata immortalare senza reggiseno sul tetto della casa in Sardegna dove lei e la sua famiglia stanno trascorrendo un periodo di meritato riposo.

Quando si tratta di mettere in mostra le sue curve vertiginose Francesca Cipriani non ha bisogno di supporto: la bombastica showgirl ha posato come le sue colleghe senza la parte superiore del bikini e sui social ha fatto il pieno di like. “Estate”, ha scritto nella didascalia al suo post coprendo con le mani il suo prorompente décolleté.