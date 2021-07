Archiviato l’amore per Justin Bieber Selena Gomez sembra aver finalmente ritrovato la felicità: la sua presunta nuova fiamma è un produttore italiano.

Nuovo amore in vista per Selena Gomez: dopo la storia travagliata con Justin Bieber (oggi felicemente sposato con Hailey Baldwin) la cantante sembra aver ritrovato la serenità accanto al produttore Andrea Iervolino, con cui è stata paparazzata da Chi durante una vacanza in crociera.

Selena Gomez e Andrea Iervolino insieme in crociera

Selena Gomez è stata sorpresa dal settimanale di Alfonso Signorini in compagnia del produttore italiano Andrea Iervolino, con cui si sarebbe goduta una breve vacanza in crociera. Non è la prima volta che il nome di Iervolino viene affiancato a quello della cantante di fama internazionale, ma a quanto pare non sarebbe ancora chiaro se quella tra i due sia soltanto un’amicizia o qualcosa di più.

Selena Gomez per il momento non ha smentito né confermato le voci in circolazione, e del resto dopo la sua difficile – e definitiva – separazione da Justin Bieber (avvenuta nel 2018) la cantante ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Se il gossip fosse confermato per lei si tratterebbe della prima storia d’amore davvero importante dopo la definitiva rottura dal musicista canadese.

Chi è Andrea Iervolino

Classe 1987 Andrea Iervolino è un produttore italo-canadese originario di Cassino, nel Lazio. Ha iniziato a lavorare come produttore da giovanissimo e oggi è considerato uno degli imprenditori cinematografici più famosi del mondo. Come Selena Gomez è molto religioso, ed è possibile che i due condividano – tra le altre cose – proprio una forte spiritualità. Nel corso della sua carriera ha conosciuto molti dei volti più famosi dello show business internazionale ed è probabile che proprio grazie ad esso abbia incontrato per la prima volta l’ex fidanzata storica di Justin Bieber. I due confermeranno la loro liaison? In tanti tra i fan sperano proprio di sì.