Samantha Curcio ha annunciato via social la fine della sua storia con Alessio Ceniccola, di cui si era innamorata a Uomini e Donne.

Come già sospettato dai fan (a causa del loro assordante silenzio via social) la storia d’amore tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è definitivamente naufragata. A confermarlo è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne, che nel cuore della notte si è abbandonata ad un duro sfogo via social in cui ha ammesso la fine della liaison.

Il motivo alla base della rottura – a detta di Samantha – sarebbe stata la “mancanza di dialogo”. “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio o di egoismo”, si è sfogata nel suo post via social.

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono lasciati

Samantha Curcio ha rotto il silenzio confermando la fine della sua liaison con Alessio Ceniccola, conosciuto nel dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. La ragazza si è abbandonata ad uno sfogo via social dopo che per giorni i fan avevano già intuito che qualcosa tra lei e il fidanzato non andasse (e infatti già da qualche settimana i due avevano smesso di mostrarsi insieme via social).

Mentre in rete impazzava il rumor riguardante la loro crisi, Alessio è finito nell’occhio del ciclone per esser stato paparazzato in un noto locale di Roma – in atteggiamenti apparentemente intimi – con quella che lui e Samantha hanno confermato essere “solamente un’amica”.

Lo sfogo di Samantha dopo l’avvistamento

In seguito all’avvistamento di Alessio, Samantha si era sfogata via social lasciando intendere che tra lei e il ragazzo le cose non andassero per il meglio: “Solo io so come sto, anche perché io e Alessio abbiamo altri problemi e si tratta di problemi di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali. Vi chiedo solo un pochino di rispetto perché chi mi conosce e mi segue sa come sono fatta”, aveva dichiarato l’ex tronista nelle sue stories cercando di zittire le domande insistenti dei fan.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/alessioceniccola_/?hl=it