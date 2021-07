Loredana Bertè dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica per risolvere dei mali che la affliggono da diverso tempo: l’annuncio ai fan.

Attraverso una nota diramata sui social, lo staff della rocker italiana ha annunciato che Loredana Bertè dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica. La ragione non è stata specificata, tuttavia, da quanto è possibile apprendere, l’intervento sarà cruciale per risolvere la persistenza di certi malesseri fisici.

Loredana Bertè si sottoporrà a un intervento: il comunicato dello staff

L’operazione cade a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli, Udine, che, per tale ragione, è slittata al 13 agosto. Al momento la cantante dovrà rimanere diversi giorni in assoluto stato di riposo. In seguito alla comunicazione, l’entourage di Loredana Bertè ha rassicurato i sostenitori sulle condizioni di salute della sorella di Mia Martini, invitando tutti a stare tranquilli: non è nulla di grave. La Signora della musica riprenderà le forze e ripartirà in tour a partire dalla seconda tappa.

Intanto, questa settimana FIMI ha insignito del disco d’oro Libertè, l’ultimo album dell’interprete. In tempi recenti è uscito il vinile del capolavoro Traslocando, prodotto e realizzato da Ivano Fossati. Il lavoro in questione è stato inserito dal magazine specializzato Rolling Stone nella classifica dei più bei dischi italiani di sempre.

Bertè in tour: come cambiano le date

I ticket già comprati per il 23 luglio a Cervignano del Friuli saranno validi per la data del 13 agosto. Chi non avrà occasione di assistervi avrà modo di chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dov’è stato ordinato in prevendita. Il resto del calendario rimane immutato.

Nel suddetto periodo di break si ritiene che Loredana Bertè possa completamente riprendersi, in seguito all’operazione. La tappa inaugurale diventa così Cosenza, fissata al prossimo 30 luglio, mentre ad agosto sono attesi gli appuntamenti del 7 a Catania, 13 a Cervignano del Friuli, 18 a Genova, il 23 a Follonica e 27 a Este. Relativamente al mese di settembre, la cantante si esibirà il 5 a Todi, l’8 a Pisa e il 18 a Locarno.