Abiti plissé, look black and white, nude dress e dettagli preziosi: tutte le tendenze moda avvistate alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia

Alla seconda settimana della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia possiamo iniziare ad appuntare quelle che sono state le tendenze avvistate sul red carpet, lasciando che i look delle star ispirino il nostro armadio degli abiti da sera e non solo. Colori, tessuti, accessori, sono tanti i dettagli che delineano i look che potranno ispirarci nella stagione autunnale in arrivo: dagli abiti effetto nude a paillettes e glitter, da total black a look bicolor, pronte a lasciarvi conquistare e osare?

Venezia 2022, le tendenze dress: effetto nude e black&white

Di abiti sul red carpet di Venezia ne abbiamo visti tantissimi, abbastanza da poter scorgere le tendenze da appuntarci per scegliere gli abiti che ci accompagneranno in questa stagione invernale, dai casual agli eleganti.

– La prima tendenza certa è l’effetto nude: sono tante le star, dalle più audaci come Mariacarla Boscono a quelle più sbarazzine come Florence Pugh che hanno scelto l’abito nero semi-trasparente, meglio ancora se in tulle. Complice di questa tendenza Valentino ma anche Dolce e Gabbana che firma il look nude di Laura Chiatti, sempre in glam black.

Il nero sembra essere il colore più amato di questa edizione, anche se segnaliamo il giallo e il lilla scuro e chiaro – di cui Tilda Swinton si è fatta assoluta ambassador – e torna anche in accostamento al bianco: da Rocìo a Bianca Vitali, passando per Cristina Marino, uno dei cavalli di battagli di Armani è il bicolor più indossato. E non vediamo l’ora di accogliere almeno un mini o un long dress black&white nel nostro armadio invernale.

I must have di un basic look in chiave elegante dal Lido: body, camicia, mantello

E chi ha detto che l’abito deve essere per forza tutto d’un pezzo? Sul Red Carpet veneziano gli stilisti si sono divertiti a portare in scena abiti composti, mettendo in primo piano alcuni pezzi chiave del nostro armadio che in un gioco mix and match si possono trasformare così anche in must have eleganti.

– Il body ad esempio è stato assoluto protagonista, come abbiamo visto nei look di Laura Chiatti, Florence Pugh e anche Julianne Moore, che ci porta immediatamente a scoprire un altro must have già annunciato ma di cui abbiamo semplicemente avuto conferma: dal Festival di Sanremo a Venezia è un attimo, pronte ad avere un mantello trasparente o in velluto tutto per voi?

– E la camicia, un capo così scontato e che invece nella sua versione over può regalarci incredibili sorprese come ci ha mostra Anna Foglietta, sensuale, glam e chic nella combo gonna lunga tubino dall’effetto seconda pelle e una morbida camicia bianca.

