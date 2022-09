La Milano Fashion Week di Settembre vedrà grandi ritorni, prime volte e maison a supporto di brand emergenti.

Un’occasione dalle molteplici aspettative la Milano Fashion Week 2022 di questo Settembre: curiosare e scoprire le collezioni, le tendenze e i must have che indosseremo nella primavera/estate 2023 e vedere per la prima volta in passerella brand nuovi, alcuni supportati da grandi nomi, in una formula che ormai integra perfettamente appuntamenti in presenza e digitali così da permettere ad un pubblico sempre più vasto di partecipare ad uno degli appuntamenti più amati dell’anno da fashion addicted e non solo. Mai come quest’anno inoltre la settimana della moda sarà un’importante vetrina per nomi emergenti.

Milano Fashion Week 2022: quando inizia, le sfilate e gli eventi di quest’anno

La settimana della moda di Settembre 2022 inizierà il 20 Settembre per concludersi il 26: 67 sono le sfilate previste suddivise in 60 fisiche e 7 saranno in digitale, anche se da diversi anni nel corso delle settimane della moda è bene tenere d’occhio i social dei brand che trasmettono ormai quasi sempre in diretta Instagram o You Tube la sfilata.

Gli eventi di quest’anno sono i grandi ritorni, a cominciare da quello di Salvatore Ferragamo, Boss, che sfila dopo un rinnovo più fresco e giovanile del brand messo in atto nel corso dell’anno, Antonio Marras, Vivetta, Moncler e Anteprima.

Altro grande appuntamento saranno la sfilate di Act n°1, beneficiario del Grant del Camera moda fashion trust per quest’anno, trasmessa anche sul canale Instagram di Maison Valentino che ha deciso di supportare il brand e quelle di Stella Jean/Wamy e Matty Bovan supported by Dolce & Gabbana, che insieme a Bally e Mmusomaxwell sfileranno per la prima volta.

Chi sfilerà alla settimana della moda di Settembre? I brand in passerella e le date da segnarsi

Ci saranno nel corso della settimana della moda due sfilate evento: quella di Diesel che si terrà il 21 Settembre e sarà aperta al pubblico previa registrazione online e quella di Anteprima nell’Arena Civica di Parco Sempione il 22 Settembre per festeggiare i 30 anni del brand. Di seguito ecco i brand che sfileranno e le rispettive date delle sfilate:

21 Settembre: Antonio Marras alle 9.30, Calcaterra alle 10.30, Marco Rambaldi alle 11.30, Diesel alle 12.30, Fendi alle 14.00, Del Core alle 15.00, AC9 alle 16.00, Alberta Ferretti alle 17.00, N°21 alle 18.00, Roberto Cavalli alle 19.00, Andreadamo alle 20.00 e Onitsuka Tiger alle 21.00.

22 Settembre: Max Mara alle 9.30, Genny alle 10.30, Dsquared2 alle 11.30, Anteprima alle 12.30, Prada alle 14.00, Maison Margiela alle 15.00, Act n°1 alle 16.00, Emporio Armani alle 17.00, Moschino alle 18.00, Boss alle 21.00.

23 Settembre: Tod’s alle 9.30, Missoni alle 10.30, Etro alle 13.30, Gucci alle 14.30, Sunnei alle 17.00, Vivetta alle 18.00, Versace alle 19.00, Philipp Plein alle 21.00.

24 Settembre: Ports 1961 alle 9.30, Ermanno Scervino alle 10.30, Jil Sander alle 12.30, Salvatore Ferragamo alle 13.30, Dolce e Gabbana alle 14.30, Trussardi alle 16.00, Philosophy by Lorenzo Serafini alle 17.00, Bottega Veneta alle 20.00 e Moncler alle 21.00.

25 Settembre: Luisa Beccaria alle 10.30, Ferrai alle 11.30, Luisa Spagnoli alle 12.30, Annakiki alle 13.15, Hui alle 14.00, Elisabetta Franchi alle 17.00.

26 Settembre: Laura Biagiotti alle 12.00

