La Valigia Rossa cosa contiene: i prodotti e le opinioni sulla valigia più chiacchierata e desiderata dalle donne.

C’è un progetto nato negli ultimi anni che è diventato spesso oggetto di chiacchierate e scambi di opinioni tra le donne italiane. Un progetto particolare, piccante, nato dalle donne e rivolto alle donne. Si chiama La Valigia Rossa e ha un’unica finalità: regalare piacere attraverso una serie di attività, tra cui riunioni per sole donne dedicate a consulenza di tipo sessuale (ma non solo, e anche vendita di oggetti per il piacere. Se non ne hai mai sentito parlare, scopriamo insieme cos’è La Valigia Rossa e cosa contiene.

Cos’è La Valigia Rossa?

Rispondere non è complicato. Basta affidarsi alla definizione che gli stessi consulenti che hanno creato questo progetto danno di se stessi: “Un’azienda con cuore e responsabilità sociale“. Non si tratta infatti solo di commerciare sex toys e infrangere determinati tabù, ma di risolvere alcuni dei problemi più grandi che le donne si trovano ad affrontare in questa società ancora fortemente patriarcale.

Valigia Rossa

Considerando il piacere un diritto, la mission delle donne che compongono il progetto è quella di aiutare le altre donne in un percorso di scoperta e consapevolezza. Se hai voglia anche tu di entrare in contatto con questa nuova realtà, basta prendere appuntamento con una consulente, magari anche in compagnia di qualche amica. Tutto molto semplice e trasparente.

La Valigia Rossa: prodotti e opinioni

A questo punto è normale però chiedersi cosa ci sia nella Valigia Rossa, ovvero quali sono gli oggetti commercializzati dall’azienda. Fermo restando che la valigia rossa è effettivamente una valigia di colore rosso, in particolare un trolley, al suo interno contiene diversi sex toys e prodotti dedicati al piacere. Si va da semplici gel lubrificanti e oli profumati a candele idratanti, fino anche a un borotalco commestibile al gusto fragola e champagne. Ma non mancano anche vibratori, la paperella, l’ovetto, la ballerina, il rabbit, l’avatar.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, per donne di ogni età e per qualunque scopo e fantasia. E si tratta di prodotti di buona qualità, a giudicare dalle opinioni sui principali siti, secondo cui oltre il 78% di coloro che hanno provato La Valigia Rossa ha trovato il suo contenuto addirittura eccellente. Insomma, se hai voglia di scoprire di più su questo mondo piccante ma alla luce del sole, puoi farti un’idea ancora più approfondita nel catalogo presente sul sito ufficiale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG