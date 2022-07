Come scrivere un articolo di giornale: la struttura, la scaletta e i consigli per un pezzo corretto, preciso e professionale.

Che tu sia uno studente alle prese con la preparazione per gli scritti della maturità o che tu voglia invece metterti alla prova con una sfida personale, e magari professionale, se sei arrivato fin qui ti starai chiedendo come scrivere un articolo di giornale. In effetti, per chi non lo ha mai fatto nella propria vita, può sembrare quasi un’impresa. La verità però è un’altra: scrivere un articolo non è affatto difficile. Basta seguire uno schema e alcune semplici regole e il gioco è fatto! Diverso è scrivere un buon articolo di giornale… ma questa è un’altra storia. Scopriamo insieme qual è lo schema da seguire e qualche consiglio per riuscire a mettere nero su bianco un pezzo nel perfetto stile giornalistico.

Articolo di giornale: la struttura

A prescindere dall’argomento che vuoi trattare, esistono alcune regole specifiche che sono necessarie per la stesura di un articolo di giornale. Non conta quindi che tu ti stia chiedendo come scrivere un articolo di cronaca o un articolo di politica. Quel che conta è che ti attenga a queste semplici regole per seguire quella struttura che rende il tuo scritto un articolo piuttosto che un saggio.

Giornalista prende appunti

Per prima cosa, è necessario tener presente quale sia il pubblico, il target, cui si rivolge il nostro articolo e la nostra testata. Ogni pubblico necessita infatti di un registro linguistico ad hoc. Già il mezzo può in tal senso creare una differenza: il linguaggio per un articolo sul web sarà sicuramente differente rispetto a chi scrive per una rivista o un giornale cartaceo. Stesso dicasi per il tipo di testata: un generalista sarà più semplice e chiaro rispetto a una rivisita specializzata, un giornale di gossip sarà più frizzante rispetto a uno di storia e così via.

Detto questo, ci sono quattro semplici consigli da seguire se si vuole scrivere un articolo: oggettività; verifica delle fonti e delle notizie; rispetto della regola delle 5W; stesura di una scaletta. Vediamole nel dettaglio.

Consigli per scrivere un articolo di giornale

Proprio perché ci si rivolge a un pubblico che vuole essere informato, un articolo deve essere il più possibile oggettivo. Non c’è spazio per l’invenzione, non c’è spazio per la fantasia, e nemmeno per l’esposizione esplicita del proprio punto di vista (se non in un editoriale). Il giornalista è chiamato a descrivere i fatti per come sono, vestendo i panni del mediatore tra la realtà e il lettore, con l’unico compito di selezionare cosa valga la pena raccontare e cosa no.

Ovviamente, la necessità di costruire una narrazione, per quanto possibile, oggettiva, si lega strettamente a quella di avere e comunicare solo notizie certe ricevute da fonti attendibili. Prima di scrivere il tuo articolo, quindi, verifica le informazioni a tua disposizione avvalendoti anche di diverse fonti.

C’è poi da tenere a mente la regola delle 5W. Di cosa si tratta? Di una semplice regola per cercare di attirare l’attenzione del lettore fin dall’inizio. Nelle prime righe un articolo deve rispondere a queste domande: di chi stiamo scrivendo (who), di cosa stiamo scrivendo (what), quando è accaduto quello di cui stiamo scrivendo (when), dove è accaduto quello di cui stiamo scrivendo (where) e perché è successo ciò che stiamo scrivendo (why).

Come creare la scaletta di un articolo

Prima ancora di scrivere il tuo articolo, devi capire in che modo vuoi raccontare la notizia. In tal senso, è necessario stilare una scaletta per cercare di seguire un filo che ti porti a esporre i fatti nella maniera più chiara possibile. Ad esempio, la scaletta di un articolo di cronaca potrebbe basarsi secondo lo schema della “piramide invertita”, uno dei più famosi.

Si tratta di uno schema che prevede la descrizione, all’inizio, dei fatti in maniera più generica, per anticipare di cosa tratterà l’articolo; nel corpo del testo lo sviluppo delle argomentazioni; sul finale la chiusura del pezzo. Uno schema semplice che prevede però che le informazioni vengano date in ordine di importanza, dalle più rilevanti a quelle meno di peso.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG