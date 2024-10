Valeria Marini pubblica le foto con Andrea Bocelli ma i fan notano un particolare: “Stavolta ha esagerato”!

La celebre showgirl Valeria Marini si trova ancora una volta al centro di una nuova polemica. Questa volta, però, non per un’apparizione pubblica o un progetto artistico, ma per alcune foto postate sul suo profilo Instagram. Le immagini, scattate durante un evento per i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli, hanno fatto discutere per l’evidente uso di Photoshop. Gli utenti del web non hanno risparmiato critiche, accusando la Marini di aver esagerato con i ritocchi digitali.

Ma scopriamo cos’è successo.

Valeria Marini: le foto con Andrea Bocelli scatenano le polemiche

Le foto incriminate ritraggono Valeria Marini insieme ad Andrea Bocelli, sua moglie Veronica Berti, e altri personaggi noti come il designer Anton Giulio Grande.

Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione non è stata la prestigiosa compagnia, ma l’eccessivo fotoritocco a cui le immagini sembrano essere state sottoposte.

Valeria appare notevolmente più snella, mentre gli altri protagonisti degli scatti mostrano deformazioni nei loro fisici, con evidenti allargamenti dovuti all’adattamento dei ritocchi.

Non è passato molto tempo prima che gli utenti dei social si accorgessero delle anomalie. Le critiche sono state immediate: “Licenzia il grafico“, ha scritto un utente. Altri hanno commentato ironicamente: “Emergenza Photoshop“. Oltre alle modifiche evidenti sui corpi, è stato notato anche un dettaglio curioso: il logo di Getty Images, solitamente rettangolare, appariva distorto, segno di un fotoritocco mal eseguito.

Valeria Marini: l’attacco degli utenti

Se da un lato molti utenti hanno criticato aspramente l’eccessivo utilizzo di Photoshop, altri fan della showgirl sono intervenuti in sua difesa.

“Sei bella anche senza ritocchi, accetta l’età con orgoglio“, ha scritto un follower, invitando Valeria a non nascondere i segni del tempo.

Al momento, Valeria Marini non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alle critiche ricevute, ma la vicenda continua a far discutere sui social.