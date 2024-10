Pierpaolo Pretelli ha iniziato il tour dello spettacolo Rocky, ma Giulia Salemi non nasconde la sua gelosia per la co-star.

Venerdì 18 ottobre, Pierpaolo Pretelli ha debuttato come protagonista nel musical “Rocky” al Teatro Alfieri di Torino. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione, ricevendo il sostegno della sua compagna, Giulia Salemi. L’influencer e conduttrice, incinta del loro primo figlio, era in prima fila per supportare il fidanzato e ha condiviso sui social la sua emozione, pubblicando video e foto dell’evento.

Ma dietro l’apparente serenità, la coppia sta attraversando un momento delicato. La causa? La co-protagonista del musical.

Giulia Salemi: il gossip sull’unfollow

Giulia Salemi non ha perso occasione per celebrare il successo di Pierpaolo Pretelli, condividendo momenti speciali dietro le quinte e foto e video della performance sui suoi canali social. Tra post romantici e video dedicati, l’influencer ha invitato i suoi 2 milioni di follower a seguire lo spettacolo.

Ha inoltre elogiato Giulia Ottonello, co-protagonista del musical nel ruolo di Adriana, definendola “straordinaria”.

Nonostante i complimenti pubblici, un gossip ha fatto emergere presunte tensioni tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello. Secondo alcune segnalazioni, la Ottonello avrebbe tolto il “segui” alla Salemi su Instagram, alimentando speculazioni su un possibile attrito tra le due.

Tuttavia, i fan sono divisi: mentre alcuni confermano l’unfollow, altri sostengono che la Ottonello non abbia mai seguito Giulia Salemi sui social.

Il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello

Nonostante le voci di tensioni, il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello sembrerebbe positivo.

La cantante ha commentato il successo di Pretelli su Instagram, dimostrando affetto e stima.

Il musical “Rocky” proseguirà il suo tour nei principali teatri italiani fino a marzo 2025, e Giulia Salemi continuerà a supportare il suo compagno, nonostante il gossip.