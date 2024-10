Disavventura per Re Carlo e un alpaca durante il royal tour in Australia: il video dell’episodio diventa virale sui social.

Il royal tour in Australia di re Carlo III non sta andando come previsto. Tra contestatori e polemiche, al problematico viaggio si è aggiunto un episodio che ha fatto rapidamente il giro del mondo.

Infatti, il sovrano inglese ha vissuto un momento decisamente singolare mentre si trovava a Canberra. Il video dell’episodio è diventato virale, scatenando ilarità tra gli utenti. Scopriamo che cosa è successo.

Re Carlo e l’alpaca: il video è virale

Mentre si trovava a Canberra, il sovrano si è avvicinato a un alpaca di nome Hephner, accolto festosamente dalla folla. Tuttavia, ciò che doveva essere un momento tranquillo e affettuoso si è trasformato in qualcosa di inaspettato.

L’alpaca, abituato alle apparizioni pubbliche, era vestito per l’occasione con una corona e un papillon dorato. Quando re Carlo ha tentato di accarezzarlo, sfiorandogli il naso, Hephner ha reagito con uno starnuto improvviso, finendo per “sputare” addosso al sovrano. Il momento, immortalato da numerosi spettatori, ha scatenato risate tra la folla e il video è diventato subito virale.

Their Majesties meeting the crowds at the Australian War Memorial including Hephner the Alpaca. ‘Bless you’ as Hephner sneezes on The King’s arm. #RoyalVisitAustralia #KingCharles #canberra #royalcameraman pic.twitter.com/GvXbqJzgQB — Duncan Stone (@DuncanCStone) October 21, 2024

Nonostante la sorpresa iniziale, Re Carlo ha saputo mantenere il suo spirito allegro. Dopo essersi controllato la giacca alla ricerca di eventuali segni del curioso incontro, il sovrano ha sdrammatizzato la situazione con una battuta che ha fatto sorridere tutti i presenti.

L’alpaca diventa una celebrità

Il proprietario di Hephner, Robert Fletcher, ha commentato l’accaduto con ironia: “È solo quello che fa Hephner, dopotutto è un alpaca!“. Fletcher ha anche sottolineato come l’animale sia ormai abituato a eventi pubblici e non abbia mai dato problemi in precedenza.

Lo starnuto, sebbene inaspettato, non ha rovinato l’atmosfera e ha reso Hephner una piccola celebrità sui social network.

Questo curioso incontro ha aggiunto un tocco di leggerezza al royal tour di Re Carlo, dimostrando come anche i momenti imprevisti possano diventare virali e memorabili.