Il famoso “pasticcere di vip” è scomparsi a soli 34 anni. Il tragico incidente stradale a Bologna stronca la vita a Federico Asta.

Il mondo della pasticceria e dello spettacolo è in lutto per la tragica scomparsa di Federico Asta, noto come il “pasticcere dei vip“. Asta, 34 anni, ha perso la vita nella serata di lunedì 21 ottobre, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Bologna. Il giovane pasticcere, a bordo del suo scooter, si è scontrato con un Suv e, nonostante i soccorsi immediati, l’impatto è stato fatale. L’automobilista coinvolto è uscito illeso dall’incidente. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Federico Asta: un pasticcere apprezzato da sportivi e celebrità

Federico Asta si era guadagnato il soprannome di “pasticcere dei vip” grazie alle sue creazioni dolciarie che avevano conquistato i palati di sportivi, cantanti e attori. La sua abilità nel creare dolci spettacolari, unita alla sua personalità generosa, lo aveva reso una figura di spicco nel panorama bolognese.

Oltre al successo professionale, Asta era conosciuto per il suo impegno sociale. Durante la pandemia da Covid-19, aveva donato numerosi prodotti da forno al personale sanitario impegnato in prima linea. Più di recente, stava organizzando un‘iniziativa benefica per donare bomboloni ai volontari coinvolti nel ripristino della sicurezza cittadina dopo l’alluvione che aveva colpito Bologna.

Qui un post di cordoglio per la morte del pasticcere.

Le parole di cordoglio della comunità

La comunità bolognese ha reagito con profondo dolore alla notizia della sua morte. Elena Gaggioli, Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, ha espresso cordoglio e gratitudine per l’impegno di Asta verso la comunità.

“In tanti abbiamo reagito con incredulità e dolore alla notizia di stamattina, soprattutto pensando alla tua bella famiglia a casa e a quella della Pasticceria. Grazie di tutte le torte Federico, delle merende alle Feste del Quartiere dalla Birra a Santa Viola, dei bomboloni alla Notte Viola e di tutte le volte che ci sei stato sorridente e disponibile. Le più sentite condoglianze alla moglie, alle figlie e anche a tutti i lavoratori della Pasticceria Federico Asta” ha scritto su Instagram.