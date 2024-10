Bianca Berlinguer smaschera la Rai: rivelazioni shock durate il fuori onda

Durante un fuori onda, Bianca Berlinguer ha rivelato dettagli shock sulla Rai. Conseguenze per la conduttrice? Scopri cos’è successo.

Nelle scorse puntate, il telegiornale satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ha mandato in onda un fuori onda che ha scatenato molte discussioni. Protagonista è Bianca Berlinguer, storica giornalista e conduttrice televisiva italiana, ora in forza a Mediaset dopo più di 30 anni alla Rai. Durante la registrazione di È sempre Cartabianca, la Berlinguer ha espresso dure parole riguardo la Rai, rivelando retroscena che non erano mai emersi pubblicamente.

Ma scopriamo che cosa è successo.

Bianca Berlinguer e la Rai: “Ringrazio Dio di non essere rimasta lì”

Nel fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia, la Berlinguer ha dichiarato: “Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi lavorare“.

Queste parole fanno riferimento alla sua decisione di lasciare la Rai, in parte motivata da quella che lei definisce una burocrazia troppo rigida e una gestione soffocante dei contenuti televisivi.

La conduttrice ha continuato lo sfogo, evidenziando come alla Rai ci fossero “regole assurde“, con un controllo maniacale su tutti i servizi e i testi. “Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi” sono state le parole della conduttrice.

“Che poi se fai un talk, che te voi controlla’, avrebbero boicottato gli ospiti“, ha ironizzato la Berlinguer.

Bianca Berlinguer: le critiche ai collaboratori di Mediaset

Nel fuori onda non sono, tuttavia, mancate le critiche al suo attuale staff.

Bianca Berlinguer ha mostrato segni di frustrazione anche verso i suoi collaboratori a Mediaset, lamentando l’incapacità del team di gestire correttamente il programma.

“Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi” ha dichiarato la conduttrice, aggiungendo che gli errori commessi dai suoi collaboratori stavano compromettendo il buon esito delle puntate.