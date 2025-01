Valeria Bruni Tedeschi rivela dettagli inediti sul rapporto con la sorella Carla Bruni: “Non vuole recitare nei miei film”.

La famosa attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi ha rilasciato un’intervista a La Stampa che ha gettato nuova luce sul complesso rapporto con la sorella Carla Bruni e sulla sua vita privata. Nel corso dell’intervista, la regista ha rivelato ricordi d’infanzia e confessioni sulla sua carriera, ma c’è stata una confessione inaspettata che ha colto di sorpresa i fan. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Valeria Bruni Tedeschi racconta il legame con Carla Bruni

Valeria ha condiviso alcuni aneddoti particolari legati alla sua infanzia che hanno rivelato il lato più intimo della relazione con Carla.

“Da bambine, durante le notti di Natale, le facevo lezioni di sesso mentre aspettavamo Babbo Natale” racconta l’attrice con ironia.

Carla Bruni

Questo legame fraterno, però, non è stato sempre idilliaco: “Ero molto severa e le davo ordini” ha raccontato, aggiungendo “Se mi chiedeva di stare con me e i miei amici le dicevo di sì, a patto che restasse almeno a venti metri di distanza da noi, e per tutto il giorno continuavo a ripeterglielo“.

Infine, ha concluso: “Da allora, Carla ha deciso di non lavorare con me. Non vuole recitare nei miei film, nonostante io gliel’abbia chiesto più volte“.

Valeria Bruni Tedeschi: “Non mi piace guardarmi allo specchio”

Oggi, Valeria si definisce una donna che ha imparato ad assaporare la libertà. “Con l’età mi sento più gioiosa. Guardarmi allo specchio non mi piace, ma cerco di accettarmi” ha confessato la regista. Ha, inoltre, confessato che la maturità le ha regalato un senso di leggerezza, anche se confessa di lottare spesso con l’insoddisfazione per ciò che la circonda.

“Ora con gli anni che passano assaporo molto di più il gusto della libertà, ed è una sensazione bellissima” ha dichiarato.

Madre di due figli, Valeria parla con affetto della sua famiglia: “Sono grata ai miei figli, anche se non sempre ho le risposte giuste per loro“.