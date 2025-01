Paola Turani fa una sfuriata sui social: la domanda sui figli manda l’influencer su tutte le furie, “Sono domande che fanno male”.

Nelle ultime ore la famosa influencer Paola Turani ha pubblicato un post che ha attirato l’attenzione dei suoi follower, e non solo. Si è trattato, infatti, di un lungo sfogo in cui ha affrontato un tema che l’ha segnata profondamente negli ultimi anni: l’infertilità.

L’influencer, mamma del piccolo Enea, ha voluto rispondere a una serie di domande che i suoi follower le hanno posto sui social riguardo alla possibilità di allargare la famiglia. Le domande incentrate sulla possibilità di un fratellino per Enea hanno fatto riflettere Paola, che ha voluto condividere il suo pensiero.

Paola Turani sbotta: “Ho sofferto molto”

Durante il video condiviso su Instagram, Paola ha sottolineato quanto alcune domande, pur fatte con buone intenzioni, possano risultare dolorose.

“Enea ha bisogno di un fratellino” è uno dei tanti commenti che ha ricevuto sotto un video in cui il piccolo gioca con i suoi cani. Paola ha spiegato di non aver mai considerato questa necessità, in quanto considera i suoi due cagnolini come i veri fratelli di Enea. L’influencer ha aggiunto che, purtroppo, non è sempre facile rispondere a certe domande, soprattutto quando si tratta di un tema delicato come quello dell’infertilità.

“Vi avevo raccontato, ormai quattro anni fa, delle nostre difficoltà. Di quanto io abbia sofferto negli 8 anni prima di avere Enea ogni volta che mi venivano fatte domande su una gravidanza” scrive. l’influencer.

Le difficoltà di Paola Turani con l’infertilità

Paola in più di un’occasione ha condiviso la sua esperienza personale di infertilità. Già in passato, infatti, aveva rivelato le sue difficoltà nel concepire.

Dopo otto anni di tentativi, Paola è riuscita a rimanere incinta naturalmente proprio nel mese in cui avrebbe dovuto iniziare il trattamento di procreazione medicalmente assistita.

Raccontando la sua storia, Paola ha sottolineato quanto sia importante sensibilizzare le persone sul tema dell’infertilità, affinché domande sul secondo figlio non diventino motivo di sofferenza per chi sta attraversando esperienze difficili.

Concludendo il suo sfogo, Paola ha invitato tutti a riflettere sull’importanza di trattare temi sensibili come l’infertilità con maggiore rispetto e ha ricordato ai suoi follower che ogni percorso familiare è unico e che la felicità non dipende solo dalla quantità di figli.