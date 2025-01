Fedez invita Marco Masini per Bella Stronza a Sanremo 2025. Il cantautore valuta l’invito: “Deciderò dopo averla ascoltata”.

Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe riservare una sorpresa speciale: un duetto tra Fedez e Marco Masini sulle note di Bella Stronza, la famosa hit del 1995. La notizia, già diffusa da fonti vicine agli artisti, è stata parzialmente confermata da Masini durante un incontro con i fan a Piacenza lo scorso 19 gennaio. Ma la collaborazione non è ancora data per certa, Masini non è ancora convinto.

Fedez invita Masini: “Voglio prima ascoltarla, poi valuterò”

La serata delle cover e dei duetti è in programma per il 14 febbraio, e i fan più attenti hanno già notato indizi che sembrano confermare la partecipazione di Marco Masini. L’instore del cantautore, previsto proprio per quella data, è stato posticipato al 23 febbraio.

Inoltre, in una recente Instagram Story di Fedez, si intravede un uomo dal volto oscurato, che molti pensano sia Masini in sala di registrazione.

Marco Masini

“Fedez mi ha chiamato per ‘Bella Stronza’ a Sanremo 2025. Non ho ancora deciso, voglio prima ascoltare come intende cantarla. Poi valuterò” ha confessato il cantautore.

L’incertezza di Masini sembra più una questione di perfezionismo artistico che un rifiuto, dato il suo attaccamento ai brani del proprio repertorio.

Marco Masini e Fedez: il progetto del rapper

Fonti vicine al rapper parlano anche di un’aggiunta speciale al brano: delle barre inedite scritte da Fedez, dedicate alla depressione, tema già affrontato nel suo nuovo inedito Battito.

Per Masini, il possibile ritorno sul palco dell’Ariston sarebbe anche un’occasione per promuovere il nuovo album 10 Amori e i concerti nei principali palazzetti italiani, previsti per ottobre 2025.

Non resta, quindi, che attendere la conferma ufficiale di questa collaborazione, che potrebbe rendere indimenticabile la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025.