Attimi di preoccupazione per la sorella minore di Chiara Ferragni: si opera al viso e lancia un importante messaggio al suo seguito.

Queste ultime ore sono state molto tese per la giovane Valentina Ferragni: la sorella di Chiara, infatti, ha reso noto ai follower con un post di essersi operata al viso per un particolare “sfogo” che aveva sulla pelle.

La ragazza ha pubblicato un post con una serie di scatti post intervento (che vi mostriamo qui), spiegando un po’ la genesi di questa fastidiosa situazione, ancora non ben identificata dai medici: “Non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno ma non super aggressivo)” ha spiegato la ragazza, specificando quanto fosse preoccupata per il dover affrontare la sua prima operazione.

Nello spiegare cosa ha dovuto affrontare in questi ultimi tempi, Valentina approfitta anche per lanciare un importante messaggio ai suoi fan: “Non esitate ad andare dal medico se sentite che qualcosa sta cambiando (…), se non ti senti bene. La salute è la cosa più importante in assoluto” ha sottolineato, specificando quanto sia importante monitorare la propria situazione fisica e psicologica con continui controlli e visite mediche.

Auguriamo a Valentina di riprendersi presto!