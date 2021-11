Il cantautore celebra il traguardo raggiunto condividendolo con i suoi fans più affezionati.

Qualche tempo fa, l’amato cantautore Tiziano Ferro ha confessato di avere avuto problemi con l’alcool in passato. L’anno scorso, il giornale il Fatto Quotidiano riportava: “Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista! l’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti“.

Per fortuna, questo oscuro episodio della sua vita appartiene a un passato lontano e l’artista è pronto ad andare avanti. Tuttavia, partendo dalla sua esperienza ha deciso di esortare e persone che soffrono di questo problema a liberarsene, festeggiando la sua sobrietà con un post su Instagram.

Nella foto vediamo Tiziano Ferro sorridente davanti ad una torta, mentre nella didascalia leggiamo i suoi pensieri: “La sobrietà è una cosa personale. Non va giudicata né promossa e non è questo ciò che ho intenzione di fare. Io ho semplicemente deciso di condividere col mondo la mia gratitudine, la speranza e la mia gioia. Perché essere fragili e vulnerabili non è cosa da curare. Non ho bisogno di alcol e droga per anestetizzare paure e dolori. A chi sente di aver bisogno di una mano: la soluzione esiste e vi giuro che andrà meglio, si può essere liberi e felici.

Grazie agli angeli che mi hanno supportato, rendendo tutto questo realtà“.

Qui potete vedere il post di Instagram