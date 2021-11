L’influencer pubblica un toccante video del suo ritorno a casa col nuovo arrivato: la reazione del fratellino Dodo è davvero emozionante.

Come è noto, Rosa Perrotta è diventata mamma bis: da pochissimi giorni, infatti, lei e Pietro Tartaglione hanno dato alla luce Mario Achille, non mancando mai di aggiornarci sullo stato di salute del neonato anche poco dopo il parto.

Dopo qualche giorno trascorso in ospedale a causa di qualche piccolo problemino, Rosa e il piccolo sono tornati in splendida forma e sono finalmente giunti a casa, dove ad attenderli a braccia aperte c’era il primogenito della famiglia Tartagliotta, il simpaticissimo Domenico Ethan.

In occasione del rientro, è stata preparata una dolcissima sorpresa, con palloncini, fiori e decorazioni sparsi per tutte le stanze. Ma ciò che ha conquistato maggiormente il cuore dei followers è stata proprio la reazione del piccolo Dodo alla vista del suo fratellino: grandi sorrisi ed emozioni, tradottesi in baci, abbracci e tante coccole per tutta la famiglia. Vi mostriamo qui il toccante video del momento, dove, inoltre, Rosa ha mostrato per la prima volta il viso del nuovo arrivato:

“Vi auguro che siate sempre l’uno la spalla dell’altro”: sotto alle note di “Quando nasce un amore” dunque la Perrotta ha regalato ai follower un momento di pura emozione, in quanto abbiamo assistito proprio allo sbocciare di un bene tra fratelli già dal primo sguardo.

Vi siete emozionati? Vi piace questa famiglia?