Dopo le dure accuse di Miriana Trevisan, Patrizia Mirigliani interviene sui social con un video a difesa del figlio e chiedendo chiarezza.

Non è la prima volta che la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani sia intervenuta in difesa del figlio Nicola Pisu, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, eliminato durante la puntata di ieri, è stato protagonista di un acceso scontro con Miriana Trevisan, con cui aveva iniziato una frequentazione proprio all’interno del reality.

Dopo aver ascoltato le accuse della showgirl nei confronti del figlio, Patrizia ha scelto ancora una volta di replicare, sostenendo la sua bontà e purezza in un’esperienza per lui del tutto nuova. Le sue parole sono state riportate da Il Sussidiario: ““Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo: come si fa a parlare di paura? A me fa proprio ridere. Non andiamo a toccare questi punti, perché non sono punti belli”. Vi mostriamo qui il video:

La donna dunque ha precisato quando, a suo avviso, non sia stato giusto tirare in ballo certi argomenti, in quanto potrebbero urtare la suscettibilità e offendere le vittime di violenza, chiedendo dunque al padrone di casa di riportare la situazione alla sua giusta dimensione, in quanto ingiustamente travisata: “Che Nicola possa fare paura a qualcuno, mi fa proprio ridere. Io ti prego Alfonso chiarisci questo punto, perché è veramente antipatico” ha affermato.

Condividete le sue parole?