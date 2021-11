Non c’è pace per Dayane Mello a La Fazenda: la modella è stata aggredita verbalmente da un altro concorrente, scatenando l’ira del web.

L’incubo di Dayane Mello nel reality brasiliano La Fazenda pare non avere mai una fine: dopo le molestie sessuali da parte di Nego do Borel e il vergognoso body shaming da parte di alcuni compagni di avventura, è stata presa nuovamente di mira da un altro concorrente.

L’ex gieffina, infatti, è stata aggredita verbalmente da Rico Melquiades, il quale, sostenendo che avesse pronunciato delle affermazioni razziste, non ha esitato ad avvicinarsi eccessivamente al suo volto, rivolgendole parole offensive.

L’ennesimo episodio di bullismo per Dayane in questa esperienza televisiva che, nonostante i numerosi richiami dall’Italia, non può in alcun modo interrompersi. Vi mostriamo qui il video dell’accaduto:

ser mulher ou gay não justifica agressão gratuita contra uma mulher. podre, baixo e nojento pic.twitter.com/T40tMjU0WA — ei gostosa (@edoruta) November 13, 2021

E’ evidente che la modella non stia vivendo questa esperienza nel migliore dei modi, dati i continui sorpresi degli altri concorrenti nei suoi riguardi: la speranza è che Dayane esca dal reality grazie al meccanismo previsto dal gioco, anche se, fino ad ora, questo non è ancora accaduto.

Che ne pensate di questo episodio?