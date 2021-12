Vaccino anti Covid ai bambini, con l’ok da parte dell’AIFA si potrebbe partire già dalla settimana del 20 dicembre.

Dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), arriva anche il parere positivo da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Il vaccino anti Covid nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni è stato così ufficialmente approvato. Vediamo da quando potrà iniziare la campagna vaccinale per i più piccoli.

Vaccino per i bambini: le modalità

La vaccinazione anti Covid per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni sarà effettuata con due dosi del vaccino Comirnaty (ovvero BioNTech/Pfizer). Stiamo parlando quindi dello stesso vaccino a mRNA che viene già utilizzato nella fascia dai 12 anni in su e negli adulti. Quali saranno però le differenze? La formulazione per bambini sarà specifica e corrisponderà a un terzo del dosaggio rispetto a quello impiegato negli adulti. (10 µg rispetto ai 30 µg usati nelle altre fasce d’età).

Anche per i bambini saranno previste due dosi che avverranno sempre per somministrazione intramuscolare (nella parte superiore del braccio). L’intervallo di tempo che dovrà passare tra una dose e l’altra sarà di tre settimane. Allo stato attuale questo sarà l’unico vaccino utilizzato per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Vediamo per quando è previsto l’inizio della campagna vaccinale.

Vaccino anti Covid ai bambini: da quando?

Come annunciato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, le dosi nella formulazione ridotta per i bambini saranno pronte a partire dal 13 dicembre. In Italia la campagna potrebbe quindi iniziare già nella settimana del 20 dicembre. A questo proposito Franco Locatelli del Comitato Tecnico Scientifico ha dichiarato a Sky TG24 che “per il 23 dicembre saranno disponibili le formulazioni pediatriche, così da non dover attingere alle dosi per adulti.”

La vaccinazione inizierà negli hub vaccinali già predisposti, in cui saranno organizzati dei percorsi dedicati. Successivamente però ci potrebbe essere anche l’estensione alle farmacie e agli studi dei pediatri.

