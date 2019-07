Le vacanze esclusive esistono ancora? Sfatiamo questo mito!

Capri, Ibiza, Maldive, Saint Tropez e molti altri luoghi sono conosciuti per ospitare in estate le vacanze lussuose. Ma è ancora così?

Dall’Italia al Sud America e dalla barriera corallina fino all’Asia, ci sono località balneari conosciute principalmente per essere le mete per eccellenza delle vacanze esclusive dei vip di tutto il mondo, dai calciatori agli attori. Ma oggi è ancora così? Fortunatamente negli ultimi anni anche le località più amate dalle star sono diventate accessibili a tutti, basta solo qualche accorgimento da tenere in considerazione. Scopriamo quali sono!

Le vacanze esclusive esistono ancora?

Da sempre siamo stati abituati a pensare che alcune località del mondo sono destinate alle star e a tutte quelle persone che possono permettersi vacanze super lussuose. Capri, Mykonos, Formentera – per rimanere in Europa – ma anche le Maldive, la Thailandia o Porto Rico.

Negli anni numerosi turisti italiani sono volati verso queste mete esclusive in cui hanno potuto conoscere da vicino la cultura del luogo, assaggiare le prelibatezze culinarie e assaporare in tutto il loro splendore le spiagge e il mare visto, fino a poco tempo prima, solo in fotografia.

Vacanza al mare

Negli ultimi anni, però, grazie alla moda del low cost che sta prendendo sempre più piede, molte di queste mete sono diventate accessibili a tutti. Come? Ve lo spieghiamo qui sotto!

Come spendere poco per andare in vacanza in luoghi esotici

Con qualche piccolo accorgimento potrete andare in vacanza anche voi nelle città visitate dal vostro calciatore preferito o dalla influencer che seguite quotidianamente (come la vacanza alle Maldive di Chiara Ferragni). Ecco i nostri consigli:

• Prenotare con (largo) anticipo. Alla base di un viaggio bello ma economico ci sono inevitabilmente dei tempi molto lunghi: per spendere il meno possibile e avere la possibilità di alloggiare in dei resort a cinque stelle, vi consigliamo di prenotare almeno sei mesi prima la data di partenza.

• Scegliere la formula all inclusive. Con questa soluzione, una volta arrivati a destinazione, non dovete preoccuparvi più di niente e le spese extra saranno dedicate solo allo shopping!

• L’appartamento. In base al tipo di vacanza che volete fare l’appartamento può essere una soluzione molto economica, soprattutto se viaggiate con un gruppo di amici o in famiglia. Anche le spese annesse – come il servizio di pulizia o il cibo – potranno essere divise da tutti i vacanzieri, facendovi così spendere meno.