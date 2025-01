Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne: Giorgio Manetti tornerà per corteggiarla? Il “Gabbiano” rompe il silenzio.

La notizia del trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne ha sorpreso i fan del programma, che adesso sono curiosi di scoprire chi sono i corteggiatori della famosa opinionista. Negli ultimi giorni si è aperto lo spiraglio di un possibile ritorno di una figura storica del dating show: Giorgio Minetti, anche noto come Il Gabbiano. L’ex cavaliere ha avuto un lungo trascorso con la nemesi della Cipollari, Gemma Galgani. Ma davvero tornerà a Uomini e Donne per corteggiare l’opinionista? Lo stesso Minetti ha rotto il silenzio per dire la sua.

Uomini e Donne: Giorgio Minetti rompe il silenzio

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Minetti, ha deciso di smentire categoricamente le voci che lo vedevano pronto a tornare in studio per corteggiare Tina Cipollari.

Intervistato da Superguidatv, ha dichiarato: “Vi immaginate io a corteggiare Tina Cipollari? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente, ma in trasmissione non tornerei per corteggiare Tina né nessun’altra dama“.

Le parole di Manetti dimostrano chiaramente che, nonostante apprezzi il pubblico che spera nel suo ritorno, non si sentirebbe a suo agio a riprendere il ruolo di corteggiatore.

Maria de Filippi

Nonostante la smentita di Manetti, l’ex Cavaliere ha voluto esprimere il suo apprezzamento per Tina Cipollari, che ha scelto di tornare a Uomini e Donne in veste di tronista.

Giorgio ha sottolineato le qualità di Tina, definendola “Una donna poliedrica, dalle mille iniziative, vera e divertente“. Per Manetti, sarà interessante vedere come Tina si comporterà in questa nuova veste, lontana dalla consueta posizione di opinionista.

Un commento su Gemma Galgani: la frecciatina di Giorgio

Nel corso dell’intervista Manetti non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla sua ex fidanzata Gemma Galgani, che continua a cercare l’anima gemella all’interno del programma.

Riferendosi al suo compleanno imminente, Giorgio ha commentato ironicamente: “Lei tra quattro giorni compie 75 anni e colgo l’occasione per farle gli auguri, ma sicuramente rimarrà ancora nel programma per un’altra decina di anni. A 90 anni Maria le dirà ciao“.