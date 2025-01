Emanuele Filiberto di Savoia confessa i dettagli della sua prima volta: “Me lo sono fatto insegnare da una prostituta”.

Emanuele Filiberto di Savoia, principe e personaggio pubblico, in un’intervista rilasciata a Repubblica ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita privata e intima.

Durante la conversazione, il principe ha raccontato come ha perso la verginità, una confessione molto intima ma che ha colto di sorpresa tutti. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Emanuele Filiberto ha perso la verginità con una prostituta

Nel corso dell’intervista, il principe di Savoia ha rivelato: “Avevo una fidanzatina e volevo far l’amore con lei. Ma non sapevo come si faceva. E allora me lo sono fatto insegnare da una prostituta“. Con queste parole ha raccontato come ha perso la verginità.

“Mi è stato chiaro molto rapidamente” ha commentato Emanuele Filiberto, che ha anche ammesso di essere sempre stato un po’ “imbranato” con le donne.

Emanuele Filiberto di Savoia

Nonostante questa sua autoironia, il principe non ha mai avuto difficoltà a vivere numerose storie d’amore, alcune delle quali con donne che non sono mancate di sorprenderlo, come quella con Natasha, di cui ha rivelato: “Mi tirò una bottiglia di whisky. Ma peggio fece quando mi lanciò nella vasca da bagno un phon acceso. Per fortuna il filo elettrico era corto e staccò il phon dalla presa“.

Emanuele Filiberto: retroscena sul matrimonio con Clotilde Courau

Uno degli aspetti più toccanti dell’intervista riguarda il rapporto con sua moglie, Clotilde Courau. Emanuele Filiberto ha raccontato che, nonostante il matrimonio a distanza, la relazione con l’attrice è solida.

Lui vive a Montecarlo, mentre Clotilde risiede a Parigi, ma entrambi sembrano aver trovato un equilibrio nella loro unione.

“Non è la quantità che conta, ma la qualità” ha dichiarato il principe, che ha rivelato che la loro relazione funziona proprio grazie a questa distanza.

Nonostante le voci di tradimenti che si sono susseguite nel tempo, Emanuele Filiberto ha risposto con serenità, dichiarando che non sono mai stati un problema per il loro matrimonio. “Quando stiamo insieme, siamo felicissimi“, ha aggiunto senza però entrare nei dettagli delle presunte scappatelle.