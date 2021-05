Gicomo Czerny è arrivato alla fine del suo percorso a Uomini e Donne e la scelta ha stupito i fan. Chi ha preferito tra Carolina e Martina?

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha mostrato la scelta di Giacomo Czerny. Il tronista è arrivato alla fine del suo percorso visibilmente emozionato, ma sicuro del nome della corteggiatrice che ha fatto breccia nel suo cuore. Chi, tra Carolina e Martina, è riuscita nell’impresa?

Uomini e Donne: la non scelta di Giacomo Czerny

Giacomo Czerny, dopo 4 mesi di permanenza a Uomini e Donne, è arrivato alla scelta. Il suo percorso è stato piuttosto lineare e andava avanti ormai da tempo con due sole corteggiatrici, Carolina e Martina. La bionda e la mora, due ragazze completamente diverse l’una dall’altra. Il tronista è arrivato alla corte della Queen Mary visibilmente emozionato, ma convinto della sua preferenza. A infondergli coraggio, la conduttrice ha fatto entrare le ultime coppie che si sono formate nel suo programma, ovvero Samantha e Alessio e Massimiliano e Vanessa. Dopo aver visto un video con i momenti più belli trascorsi con le spasimanti e un altro con le ultime esterne, Maria De Filippi ha chiesto alle giovani di lasciare lo studio.

Czerny ha provato a scherzare, ma, consapevole di ciò che di lì a poco avrebbe dovuto fare, è apparso molto teso. La prima corteggiatrice a varcare lo studio è stata Carolina, che per molti era la fatidica scelta. Invece, Giacomo le ha rifilato un bel due di picche e ha lasciato tutti senza parole. Il tronista, leggermente in imbarazzo, ha ammesso che il suo cuore l’ha portato verso Martina.

Carolina, dal canto suo, non ha preso bene la sua decisione. Lo ha rimproverato, dicendogli che, consapevole dei suoi sentimenti, avrebbe dovuto interrompere il suo percorso prima. Prima di abbandonare lo studio per sempre, la corteggiatrice ha rifiutato di salutare Giacomo e l’ha lasciato seduto sulla poltrona rossa, in una valle di lacrime.

Ecco il video della reazione di Carolina:

Uomini e Donne: Giacomo Czerny sceglie Martina

Dopo l’uscita di scena di Carolina, è Martina a fare il suo ingresso in studio. La ragazza è apparsa molto emozionata e, probabilmente, non immaginava di essere la scelta. Giacomo, appena si è trovato davanti la sua spasimante, ha ammesso:

“Con te c’è chimica, c’è leggerezza, c’è passione e ci sono stati giorni in cui non smettevo di pensarti. Non ho smesso di crederci un secondo. Forse non sono io che scelgo te ma sei tu che mi hai scelto. Io ho una voglia matta di stare con te“.

Martina, in lacrime già dall’inizio della dichiarazione d’amore, ha risposto: “Non vedo l’ora che questi pensieri diventino realtà“. I due piccioncini si sono abbracciati e baciati, con una cascata di petali e una musica romantica in sottofondo.

Ecco il video della scelta: