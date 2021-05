Dopo il clamore suscitato dalla vicenda del 1° maggio la Rai sarebbe pronta a portare Fedez in tribunale per diffamazione e danno d’immagine.

Il grande clamore suscitato dalle accuse di Fedez contro la Rai (in merito al suo discorso al Concertone del 1° maggio) potrebbe finire in tribunale. Stando a quanto rivelato da Libero Quotidiano e da TVBlog, la Rai avrebbe inviato una denuncia tramite i suoi legali per diffamazione e danno d’immagine a cui dovrà rispondere il marito di Chiara Ferragni. Intanto Fedez – che ha postato sui social il video della telefonata intercorsa tra lui, gli organizzatori del Concertone e la vicedirettrice Rai (Ilaria Capitani) – ha chiesto a sua volta di essere ascoltato in Commissione di Vigilanza.

Fedez

Fedez contro Rai: la presunta querela

Dopo giorni di polemiche, repliche e botta e risposta tramite social, la Rai – stando a quanto riportato da Libero Quotidiano – avrebbe deciso di sporgere querela contro il rapper marito di Chiara Ferragni. Fedez potrebbe dunque dover rispondere di diffamazione e danno d’immagine contro l’emittente tv che ha mandato in onda il suo discorso (in sostegno del DDL Zan) al concerto del 1° maggio.

Al centro della querela vi sarebbe ovviamente la telefonata intercorsa tra il rapper e gli organizzatori del Concertone, a cui aveva preso parte anche la vicedirettrice Rai Ilaria Capitani. La telefonata – pubblicata in un primo momento da Fedez per avvalorare la sua tesi di un tentativo di censura messo in atto nei suoi confronti – è stata poi pubblicata sui social nella sua interezza e il direttore di Rai3, Franco Di Mare, ha affermato che la telefonata fosse stata manipolata. “Non è la stessa telefonata, il testo pubblicato da Fedez non è neanche un riassunto, è una manipolazione per alterare il senso delle cose”, avrebbe dichiarato il direttore di Rai3 (stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano) alla sua audizione in Vigilanza Rai.

Il colloquio in commissione di Vigilanza

Fedez intanto ha chiesto di poter essere ascoltato in Commissione di Vigilanza Rai in merito alla vicenda. La sua richiesta è stata presa in carico dal deputato di Forza Italia Alberto Barachini, ma al momento non è ancora stato confermato se al rapper verrà concessa la possibilità di esporre la sua versione dei fatti.