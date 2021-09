Tra Matteo e Maria la conoscenza finisce qui, il tronista romano non ha più interesse a continuare ma si rivela molto propenso nei confronti di Noemi.

Matteo è uscito sia con Maria che con Noemi. Con la prima le cose non sembrano essere andate bene ma con Noemi la complicità è subito evidente. Il tronista romano decide di stoppare la conoscenza con la corteggiatrice napoletana che, inizialmente, sembrava interessargli molto. La differenza tra le due esterne è evidente a tutti in studio.

Matteo interrompe con Maria ma sono scintille nell’esterna con Noemi

Al centro studio, Maria De Filippi mostra l’esterna tra Maria e Matteo. Il tronista romano sembra molto scostante con la corteggiatrice e quando le tenta di abbracciarlo lui non ricambia e si irrigidisce. Tutt’altra cosa rispetto a Noemi con cui Matteo ha fatto un’esterna bellissima. I due si abbracciano e la grande differenza tra le due uscite viene subito percepita in studio anche da Maria. La conduttrice chiede a Matteo le sue sensazioni e lui dichiara: “Maria non l’ho pensata per niente la sera quando ero a casa, Noemi sì” e alla domanda se intende continuare la frequentazione, il tronista risponde dispiaciuto: “Io la farei risedere, non voglio far perdere tempo a nessuno”.