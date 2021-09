Grande Fratello Vip 6 è iniziato e nella casa cominciano a nascere le prime complicità e crearsi i primi flirt.

Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato da poche settimane e insieme a lui cominciano a formarsi le prime coppie e i primi flirt. I primi ad aver avuto un avvicinamento sono stati Lulù e Manuel ma altri gieffini nel frattempo sembrano essersi avvicinati in modo diverso.

Da Lulù e Manuel a Soleil e Nicola Pisu: tutti i flirt del GF Vip 6

Lulù e Manuel sono sempre più affiatati dopo il loro primo bacio. Lei appare innamoratissima, lui è ancora titubante ma sembrano andare d’amore e d’accordo per ora. Samy e Jessica si sono avvicinati sempre di più fino ad arrivare ad un’intesa che va oltre i semplici compagni di casa. Gli ultimi arrivati sono infine Soleil Sorge e Nicola Pisu che nelle ultime ore sono stati vittime di uno scherzo ideato da Alex Belli per farli avvicinare. Con la complicità anche della Stasi, Alex convince l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a far capire a Nicola che è interessata a lui per vederne la reazione. L’idea all’inizio, spaventa un po’ Soleil che dichiara: “Se è preso veramente non me la sento… Va bene dai, ci divertiamo un po’. Ma se la prende seriamente glielo dobbiamo dire!“. Lo scherzo è stato fatto e Nicola Pisu sembra essere sempre più preso dalla Stasi. Cosa succederà tra i due?