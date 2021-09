In un momento di confessione al GF Vip, l’ex Miss Italia rivela di aver avuto una grave malattia che ha reso difficile la sua relazione con Lorenzo decretando un periodo di rottura.

Manila Nazzaro si apre con le sue coinquiline al Grande Fratello Vip 6 e rivela dei dettagli sulla malattia che l’ha allontanata dal suo attuale compagno Lorenzo. Per un periodo i due si sono infatti lasciati ma poi l’amore ha vinto e ora il rapporto è più solido di prima.

Manila Nazzaro e la malattia che l’ha allontanata da Lorenzo per un periodo

Manila Nazzaro ha scoperto di avere un carcinoma all’utero che alla lunga, ha minato il suo rapporto con Lorenzo. A raccontarlo è lei stessa alle coinquiline Francesca Cipriani e Carmen Russo, con la sua consueta sensibilità e riservatezza. Spiegando le motivazioni dell’allontanamento, l’ex Miss Italia ha dichiarato: “Lui non ce la faceva più, per me era un periodo difficile, mi sono ammalata di un carcinoma all’utero. Ci siamo allontanati, l’ho accusato di non avere pazienza di starmi accanto”. La storia era diventata difficile e la comunicazione sempre più complessa, per questo i due si sono lasciati per nove mesi ma poi sono tornati insieme: “Gli ho mandato un messaggio di auguri di buona Pasqua, lui mi ha risposto. Io non ho mai smesso di pensarlo e anche lui ha sempre chiesto di me”, queste le dichiarazioni di Manila che, ad oggi, vive con serenità la sua bellissima storia d’amore con Lorenzo.