Lory Del Santo rivela a Serena Bortone di avere avuto una relazione lunga un anno con un uomo che la picchiava ripetutamente.

A Oggi è un altro giorno, Lory Del Santo racconta la sua vita e ai microfoni della Bortone fa una confessione sconcertante. Ha avuto una relazione con un uomo violento durata circa un anno, dopo di che la showgirl è riuscita a lasciarlo e a fuggire dalla relazione.

Lory Del Santo svela di aver avuto una relazione con un uomo violento

Parlando degli amori di Lory Del Santo e della sessualità, l’attrice ha rivelato senza fare mai il nome, di essere stata insieme a un uomo violento. “Lui mi picchiava e anche violentemente. Avevo il volto tumefatto e ho pensato di fare una foto per dimostrare quello che mi faceva ma poi non l’ho fatto. Avevo paura di rimanere imprigionata nella vendetta”. Poi la Bortone le chiede perchè non lo avesse denunciato con sorpresa e Lory dichiara: “Ho cercato di essere paziente ma ad un certo punto non ce l’ho fatta e l’ho lasciato”. Il racconto della Del Santo gela lo studio ma il racconto continua con un’altra sconcertante dichiarazione: “Non aveva neanche motivo, una volta mi ha picchiata perchè avevo fatto ritardo ad un aperitivo con degli amici in comune”. A questo punto la conduttrice ricorda in studio che non esistono motivazioni per commettere violenza su di una donna.