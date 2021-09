Melanie Griffith fa uno scatto con le sue figlie, Dakota e Stella sono davvero bellissime e in armonia.

Conosciuta per aver recitato in tantissimi titoli cult anni’70, Melanie Griffith oggi festeggia il Daughters Day. La ricorrenza si celebra in America e quale modo migliore se non una foto che mette una generazione a confronto? Oltre alla sua bellissima figlia Dakota Johnson ci sono anche le altre figlie.

Melanie Griffith posta un bellissimo ritratto di famiglia

Le foto che mostrano Melanie con le sue bellissime figlie è davvero commuovente. Nella galleria l’attrice in occasione del Daughters Day, pubblica sul suo profilo instagram le foto delle sue figlie da piccole e delle foto attuali. A spuntare è la foto di Dakota Johnson che ha seguito le orme della madre e ha recitato con successo nel noto film Cinquanta Sfumature di Grigio. Un bellissimo ritratto di famiglia che fa piacere vedere, oltre a Dakota, c’è anche la foto con l’altra figlia: Stella Banderas. Le figlie sono state frutto di amori e di matrimoni diversi ma sembrano essere tutte in armonia e in buonissimi rapporti. Una famiglia mista e allargata che svela serenità e allegria. “Happy National Daughters Day” così scrive Melanie e i suoi follower sono andati in delirio nel vedere tanta bellezza e amore in una foto.

Ecco il post social: