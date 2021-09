Nicolò Zaniolo ha rivolto un gesto sgarbato alla tifoseria laziale dopo il derby che è stato ripreso da Anna Falchi e messo in rete.

Durante il derby Roma-Lazio, Nicolò Zaniolo è stato protagonista di un gesto non proprio lusinghiero, rivolto alla tifoseria della Lazio. Si sa, durante questo tipo di partire la rivalità non manca e può scappare qualche gesto inconsulto; questa volta però, il caso ha voluto che il calciatore romano fosse ripreso e potrebbe rischiare una sanzione disciplinare.

Anna Falchi sul video di Zaniolo: “Facciamoci una risata su”

Durante il derby, Nicolò Zaniolo avrebbe rivolto un gestaccio alla tifoseria della Lazio dopo essere stato più volte provocato dalla stessa. Sfortunatamente per lui, la nipotina di Anna Falchi ha ripreso per caso il calciatore proprio in quel momento e l’attrice lo ha poi postato sui social. Il video è diventato subito virale e ha destato non poche polemiche, a questo punto la Falchi interviene dichiarando: “Il video post-derby che sta scatenando tante polemiche non voleva danneggiare nessuno. Il mio intento era goliardico. La mia nipotina, romanista, voleva immortalare il suo idolo Zaniolo e per caso ha “colto l’attimo”. Facciamoci tutti una risata e… Forza Lazio”. La disavventura è stata dunque “archiviata” dalla showgirl ma non dalle autorità calcistiche che stanno valutando se prendere o meno dei provvedimenti disciplinari contro Zaniolo.