Lucrezia rivela un dettaglio piccante di accaduto tra lei e Manuel ad Ainett ma la reazione della modella non è positiva per la principessa.

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, le conversazioni “spinte” non mancano. Dopo le rivelazioni hot di Tommaso Eletti sulla ex Valentina, ora le protagoniste sino Ainett e la principessa etiope Lulù. Le due sembrano essere entrate in confidenza e si sono lasciate andare a confessioni piccanti tra donne.

Lulù svela un particolare piccante su Manuel Bortuzzo

In giardino Lucrezia parla con la modella Ainett della sua “love story” con Manuel Bortuzzo rivelando un dettaglio hot di lui. La relazione tra loro sembra andare bene ma nascono i primi dubbi da parte della principessa che non riesce a capire se il campione sia innamorato o meno. Parlando con Ainett Lulù dice: “Gli si è alzato” per spiegare alla modella che questa è la dimostrazione che Manuel è innamorato. A queste dichiarazioni Ainett mette i puntini sulle “i” e dichiara: “No Lulù, ti spiego. L’alzabandiera non è sinonimo di innamoramento baby”. La modella cerca di chiarire a Lucrezia che quel gesto non significa che il bel campione sia innamorato di lei. Come andranno le cose? Per ora tra i due va comunque a gonfie vele.