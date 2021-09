Gwyneth Paltrow pubblica una splendida foto in compagnia della figlia Apple sul proprio profilo Instagram in occasione del National Daughters Day.

C’è la festa del papà e della mamma, ma negli Stati Uniti d’America festeggiano anche le figlie: solamente un paio di giorni fa, infatti, c’è stato il National Daughters Day, che tradotto in italiano significa “giornata nazionale delle figlie”. Per celebrare questa fantastica evenienza l’attrice statunitense Gwyneth Paltrow ha deciso di pubblicare una splendida foto in compagnia della figlia Apple sul proprio profilo Instagram.

Le due sono ritratte fianco a fianco, in un primo piano che lascia poco spazio allo sfondo e che sottolinea le loro somiglianze: capelli biondi e serici, gli occhi azzurro e grigi simili al colore di un mare in tempesta. Alle loro spalle, il sole allunga un raggio dorato verso l’obiettivo, attraversando l’intera foto quasi come se fosse un dito prolungato ad attivare la fotocamera del telefono. La didascalia scritta da Gwyneth Paltrow è semplice, ma racchiude tutto l’amore di una madre: “Oh man do I love you”, che è grossomodo traducibile in “Ah, quanto ti voglio bene.” Dopodiché ecco l’hashtag del National Daughters Day, a celebrare il legame tra lei e la figlia avuta dal cantautore britannico Chirs Martin.