Diletta Leotta ha ricevuto il primissimo Tapiro d’Oro della nuova stagione di Striscia la Notizia a causa dei continui malfunzionamenti del servizio di streaming DAZN.

I tifosi della Serie A hanno già avuto modo di conoscere bene i malfunzionamenti di DAZN, il servizio di streaming ad abbonamento che quest’anno ha l’esclusiva per la trasmissione di tutte le partire del massimo campionato calcistico italiano. Specialmente nelle prime giornate le partite erano costantemente interrotte da numerosi e lunghi caricamenti, e sovente la qualità dell’immagine lasciava parecchio a desiderare. Diletta Leotta è la conduttrice immagine del brand in Italia, e così lo staff di Striscia la Notizia ha deciso di “premiarla” con l’iconico Tapiro d’Oro.

“Chiaramente ci scusiamo per il disservizio che c’è stato e ci sarà un mese gratuito per le persone che si sono connesse quando c’è stata l’interruzione della trasmissione” spiega in maniera ineccepibile Diletta Leotta a Valerio Staffelli. Poi ironizza: “Fosse per me sistemerei io tutte le antenne d’Italia“. Infine coglie l’occasione per fare un gran in bocca al lupo ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, nuovi conduttori di Striscia.

Diletta Leotta: le parole su Can Yaman

Quando Valerio Staffelli le chiede che fine abbia fatto Can Yaman, l’attore turco con cui ha avuto una delle relazioni più chiacchierata di quest’estate, Diletta commenta dicendo “Sono sola” e poco dopo “Ora voglio restare un po’ da sola”.